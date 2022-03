Após eliminação de Larissa no BBB22, Jade Picon dispara: Nada vai me derrubar

02/03/2022 | 08:11



A eliminação de Larissa na última terça-feira, dia 1º, caiu como uma bomba no quarto lollipop. Além de expor o não contentamento do público com o grupo, deixa ainda mais em evidência o erro na estratégia de votos - afinal, Eli e Viny poderiam ter salvado a aliada se tivessem votado em DG e não em Jessi.

Mas, para Jade Picon, uma das cabeças do quarto - como muitos participantes dizem na casa -, parece não ter se deixado abalar. Em conversa com Pedro Scooby, ela falou:

- Ninguém desse quarto que foi para o Paredão, voltou. Ninguém.

- Você é como se fosse minha irmã. Tem três pessoas daqui que eu nunca vou votar e duas que são minhas prioridades. Quem eu nunca quero votar na vida é você, PA e DG. E as pessoas que são minha prioridades são Eslô e Viny. [...] Com as dinâmicas que são, tem que se preparar psicologicamente, consolou o surfista.

- Mas eu estou. Eu tenho uma postura que, as coisas me atravessam, mas não me derrubam. As pessoas saem, eu choro, fico mal, mas amanhã eu estou bem. Nada vai me derrubar, dispara a influenciadora

Lágrimas e culpa

Enquanto isso, no quarto lollipop, Eli chora sozinho e parece culpado pela saída de Larissa. Mais cedo, inclusive, ele chegou a falar do erro na estratégia para Lucas. Vale lembrar que até o momento esse assunto tinha permanecido em segredo entre os membros do grupo. Eita!

- Meu Deus do céu, me dá uma luz, por favor, disse Eli sozinho.

- Eu sou um desastre, eu sou um desastre. Então só me deixa dormir. Só me deixa dormir, tá? [...] Será que ela [Larissa] vai conseguir ajudar a mãe dela, gente? Ai, meu Deus. Ela foi embora por.. Que que eu fiz?, reflete o brother.

Rachadura nas Comadres

E não é só o grupo lollipop que vem enfrentando dificuldades. Natália, Lina e Jessi - as comadres - também estão passando por uma verdadeira crise na relação.

Jessi apontou que sempre que tenta demonstrar seus sentimentos é cortada por Nat, já a sister reclama da professora estar se apegando a pequenas coisas para causar atrito. Eita!

Mais tarde, Natália desabafou com Lina.

- Eu vou ser sincera. Não quero conversar. Vou ficar um tempinho fingindo que nem existe.

- Só acho que não tem sentindo, diz Lina.

- Só acho que não tem sentindo. Estou muito estressada e não tem necessidade nenhuma. Você voltou do Paredão, ao invés de estar num momento de descontração, um momento alegre... Vem uma coisinha miudinha?, rebate Nat.