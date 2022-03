Rezende, ex de Virginia, manda suposta indireta para Zé Felipe após polêmica: Tá querendo

02/03/2022 | 08:10



Parece que o clima segue quente entre Zé Felipe, Virginia e o ex-namorada da influenciadora digital, Rezende.

Após uma suposta indireta do filho do Leonardo durante um dos seus shows, o youtuber e influenciador, seguido por mais de 10 milhões de internautas, usou a sua conta no Twitter para rebater o comentário de Zé.

Sem citar nomes, Rezende escreveu:

Ta querendo? Só não esta sabendo como pedir?

Claro que a postagem dele rendeu vários comentários de apoio dos fãs:

Zé Felipe deve ter alguma paixão por você mano, não é possível kkkk, não para de mandar indiretinha, escreveu um fã.

Ex sim, esquecido jamais.. KKKKKKKKKKKKK, divertiu-se outra.

Eles já são casados, tem um família. Pq ficar falando do ex?! Medo de ser trocado ou de saber que a esposa não o ama tanto assim?!, disparou outra.