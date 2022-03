No Parque, folião saudoso já pensa no feriado de abril em SP

02/03/2022 | 07:52



A terça-feira (1º) de carnaval deixou muita gente saudosa da folia que não viveu. Promessas de dias mais animados em abril (quando serão realizados os desfiles das escola de samba) ou de um ainda longínquo fevereiro de 2023 também estiveram na pauta de quem ama um agito carnavalesco. No Parque Augusta, na região central da cidade, a chuva que caiu de tarde formou o cenário ideal para um carnaval "mais ou menos".

As amigas Daniele Lima, de 29 anos, e Poliana Capilari, de 27, ainda buscavam na internet algum sinal de festa ou bloquinho para curtir - sem sucesso. "O jeito é relaxar tomando uma cerveja ao ar livre", disse Daniele. "Carnaval só no ano que vem", comentou Poliana.

Quem estava fora da cidade e voltou para a capital nesta terça-feira sentiu ainda mais a falta do oba-oba carnavalesco. "Vim do litoral. Vi as ruas vazias, nenhum aperto no metrô e quase ninguém fantasiado. Para um último dia de carnaval, foi muito esquisito. Talvez em abril o cenário seja outro", afirmou a designer Shirley Monteiro, de 34 anos.

Piquenique

Nem a chuva cortou a onda carnavalesca de um grupo que optou por um piquenique no Parque Augusta. A psicóloga Bruna Nubile, de 28 anos, e seus amigos não arredaram os pés do gramado. "Não foi aquele carnaval intenso, mas serviu para descansar. Já é muito bom estar aqui", disse. Henrique Assaf, de 30, que trabalha com recursos humanos. Ele contou que deu para aproveitar algumas festinhas. "Mas nada parecido com outros carnavais".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.