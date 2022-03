Larissa é eliminada do BBB22; saiba tudo o que rolou na noite dos brothers!

02/03/2022 | 01:10



Mais uma eliminação no BBB22, e mais uma noite de muitas emoções.

Nesta terça-feira, dia primeiro, o sonho acabou para um dos brothers. A disputa do paredão foi entre Arthur Aguiar, Larissa e Linn da Quebrada. Os três se mostraram bem tensos enquanto aguardavam o resultado, mas de todos, Larissa era a mais emocionada.

A abertura do reality também ganhou um update: Tiago Abravanel, que desistiu do programa no último domingo, dia 27, não faz mais parte da vinheta! O ator foi removido, como se nunca tivesse feito parte do programa. Estranho né?

Antes de anunciar o eliminado da noite, Tadeu Schmidt falou sobre o botão de resistência, mencionando a importância de não questionar os motivos de quem decide apertá-lo, apenas respeitar, e que o mais importante é fazer sua parte no jogo para chegar onde quer.

- Ficar significa que você faz a sua parte e se joga, tem que fazer a sua parte muito bem feita, nas atitudes, nas provas, nas alianças. Porque a partir daí, você entrega seu futuro nas mãos dos outros.

Finalizado o discurso, foi o momento de Tadeu revelar o eliminado da noite: Larissa! A sister chorou muito com o resultado, mas disse estar muito feliz por ter chegado até onde muitos disseram que ela não chegaria.

Lina ficou muito emocionada por ter ficado, e Arthur fez festa com os amigos, gritando e agradecendo por todos que votaram!