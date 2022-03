Sem Renato Augusto, Corinthians treina pela 2ª vez sob comando de Vitor Pereira

01/03/2022 | 19:49



O Corinthians realizou na tarde desta terça-feira o segundo treino sob o comando do técnico Vitor Pereira. A principal ausência foi do meia Renato Augusto, que realizou um trabalho regenerativo na parte interna do Centro de Treinamento Joaquim Grava.

A atividade foi voltada para a recuperação dos jogadores. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Red Bull Bragantino fizeram um trabalho regenerativo técnico com o preparador físico António Ascensão. Os demais atletas participaram de uma atividade de passes guiados pelo técnico Vitor Pereira e os seus assistentes.

"Mantivemos atenção na nossa recuperação. Amanhã (quarta-feira) recomeça com todo mundo. O trabalho não foi específico com o treinador, ficamos na regeneração para que esteja todos 100% recuperados para ter uma grande semana, visando um importante jogo contra o São Paulo", disse Giuliano.

O treinador passou ainda um treino específico para o sistema defensivo. Como ocorreu na última segunda-feira, Vitor Pereira aproveitou para analisar alguns jogadores das categorias de base. Completaram o treino: o zagueiro Robert Renan; o lateral-direito Daniel Marcos; o volante Mandaca; e os meias Juan David, Keven e Pedrinho.

Já classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians volta aos treinos na tarde desta quarta-feira, desta vez, com todo o elenco à disposição do treinador. A preparação é para o clássico contra o São Paulo, marcado para sábado, às 16h, no Morumbi.

O Corinthians está na liderança do Grupo A do Campeonato Paulista, com 17 pontos. Guarani (dez), Inter de Limeira (oito) e Água Santa (sete) completam a tabela de classificação.