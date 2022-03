City avança na Copa da Inglaterra; Tottenham cai para time da 2ª Divisão

01/03/2022 | 19:32



Dois dos favoritos ao título da Copa da Inglaterra, Manchester City e Tottenham tiveram destinos distintos nesta terça-feira. Enquanto a equipe de Pep Guardiola avançou às quartas de final com certa facilidade ao vencer o Peterborough por 2 a 0, a equipe de Harry Kane e companhia foram eliminados com a derrota por 1 a 0 para o modesto Middlesbrough, time da Segunda Divisão do futebol inglês.

O Crystal Palace também esteve em campo nesta terça-feira e carimbou sua classificação ao bater o Stoke City por 2 a 1. Os confrontos das quartas de final serão conhecidos via sorteio, a ser realizado nesta quinta-feira, às 16h45 (horário de Brasília).

Priorizando o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões, o Manchester City entrou em campo com um time misto diante do retrancado Peterborough. Os comandados de Guardiola não encontraram espaço no primeiro tempo e criaram poucas oportunidades, a melhor foi com Gabriel Jesus. O ex-atacante do Palmeiras recebeu belo cruzamento, dominou com categoria, mas furou na hora do arremate e viu o goleiro Benda afastar o perigo.

No segundo tempo, o Peterborough até deu a entender que dificultaria a vida do City, mas Mahrez resolveu decidir o embate aos 14 minutos. Ele recebeu de Phil Foden, tirou a marcação da jogada e chutou sem muita força para inaugurar o marcador.

A classificação foi confirmada aos 18 minutos, com o City ampliando. Foden cruzou para Grealish, que tirou de Benda e mandou para o fundo das redes. Com grande vantagem, o City apenas administrou o resultado para selar a classificação.

TOTTENHAM ELIMINADO - Mais tarde, o Tottenham foi eliminado ao perder para o Middlesbrough por 1 a 0, com gol marcado por Coburn no segundo tempo da prorrogação, em mais uma atuação apagada da dupla Harry Kane e Son.

Diante de um adversário totalmente defensivo, o Tottenham pouco criou e viu o Middlesbrough ser mais perigoso em vários momentos da partida. No entanto, Harry Kane teve um gol anulado após o árbitro marcar impedimento do atacante.

Já o time da casa foi definir a partida no apagar das luzes. Joshua Coburn recebeu dentro da área e encheu o pé para deixar o time da Segunda Divisão inglesa vivo na Copa da Inglaterra.