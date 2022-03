Fabián Bustos não poupa ninguém e faz treino de 3h no Santos

01/03/2022 | 17:47



Fabián Bustos comandou nesta terça-feira o seu segundo treino como técnico do Santos. Diferente de como foi na última segunda-feira, o treinador não poupou nenhum atleta das 3 horas de atividades no CT Rei Pelé. O trabalho começou às 8h da manhã, mais cedo do que o habitual.

Os jogadores fizeram um treino físico e, posteriormente, subiram para os campos para as atividades físicas e técnicas, com muita troca de passes e velocidade. Por fim, os atletas do Santos ainda fizeram um trabalho tático, com posicionamento em campo, sob os olhares do novo treinador.

A novidade do treino desta terça-feira ficou por conta do atacante Léo Baptistão, liberado pelo departamento médico. Já o goleiro John e o lateral Auro já integraram o grupo desde a última segunda-feira.

O Santos vem esvaziando o seu departamento médico. Os jogadores que ainda estão lesionados são: o lateral Felipe Jonatan, além dos volantes Sánchez e Madson. O trio ainda não tem previsão de volta aos gramados.

Há três jogos sem vencer, o Santos necessita dos três pontos para seguir na luta pela classificação às quartas de final do Paulistão. O time praiano tem dez pontos, na terceira posição do Grupo D, atrás de Red Bull Bragantino (16) e Santo André (dez).

A estreia de Bustos no Santos será diante da Ferroviária, em jogo marcado para este sábado, às 18h30, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. O time alvinegro volta aos treinos nesta quarta-feira, às 8h, novamente no CT Rei Pelé.