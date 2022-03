Submarinos nucleares russos em exercício militar são avistados no Mar de Barents

01/03/2022 | 16:30



Submarinos nucleares russos partiram para exercícios no Mar de Barents e lançadores de mísseis móveis percorreram a taiga nesta terça-feira, 1º, após o presidente russo, Vladimir Putin, colocar as forças nucleares do país em alerta máximo.

Em comunicado, a Frota do Norte da Rússia disse que vários de seus submarinos nucleares estavam envolvidos em exercícios para "treinar manobras em condições de tempestade". O órgão também afirmou que vários navios de guerra encarregados de proteger a área perto das bases navais russas na Península Ártica de Kola se juntarão às manobras.

Na região de Irkutsk, no leste da Sibéria, unidades das Forças de Mísseis Estratégicos moveram lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais para praticar implantação secreta, disse o Ministério da Defesa russo em comunicado.

Os militares não disseram se os exercícios estavam ligados ao alerta máximo de Putin nem se representam alguma mudança na postura nuclear do país.