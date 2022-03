Viúvo de Paulinha Abelha agradece apoio dos fãs e empresário de Calcinha Preta fala sobre futuro do grupo

01/03/2022 | 16:10



Como você já viu, Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, morreu na última quarta-feira, dia 23, deixando todos os os familiares e fãs chocados com a situação repentina. Desde o anúncio da partida da cantora, Clevinho Santos, marido de Paulinha, já abriu o coração em diversas ocasiões. Desta vez, o viúvo usou as redes sociais para agradecer o apoio dos fãs e aproveitou para desabafar:

Passando para agradecer as mensagens de apoio e conforto. Obrigado por tirarem um tempo para mandar alguma mensagem. Saibam que estou buscando força a todo momento, não é fácil, mas peço forças a Deus todos os dias para que essa dor passe! Obrigado por tudo.

Quem também lamentou a saudades de Paulinha foi a mãe da artista, Josefa Menezes. No Instagram, a matriarca compartilhou uma foto da filha e revelou que aquele momento foi um dos últimos que tiveram juntas.

A última vez que falei com você, minha filha. Agora, é só saudade, escreveu.

Além disso, em exclusiva para a coluna Leo Dias, o empresário de Calcinha Preta, Diassis Marques, falou sobre o futuro da banda. Segundo ele, o grupo fará uma apresentação em março em homenagem à Paulinha.

- A banda seguirá com Daniel Diau, Silvania Aquino e Bell Oliver.