O difícil reingresso ao planeta vida

Um dos momentos mais citados pelos astronautas, ao fim de suas expedições, é o reingresso ao plano terreno. Deixar o espaço sideral, sem gravidade, com visual incrível e com toda segurança de uma espaçonave, tem sido relatado pelos tripulantes ao retornarem das missões e confrontarem a realidade cotidiana.

Esta introdução é para dar parâmetro sobre o que os empresários estão passando neste momento posterior à pandemia.

Nos países em que ocorrem catástrofes e desastres naturais com certa frequência, os habitantes lidam naturalmente com isolamento e retorno posterior às atividades.

No Brasil, muitos entenderam o isolamento como férias, e não como obrigação sanitária. O problema é que gostaram desta sensação e novidade.

As empresas agora estão com dificuldades de reintegrarem seus associados para as atividades, pois muitos dos empregados preferem seguir no sistema home office, mesmo que, para isso, reduzam o ganho monetário.

Em um país tropical como o Brasil, toda movimentação urbana foi construída e arquitetada para atender a demanda presencialmente. Os modelos de comércio e serviços se instalaram em shoppings, galerias, hipermercados, centros comerciais e ruas, e não foram projetados e nem calculados financeiramente para atendimento virtual.

O sistema de home office se adaptou forçosamente para algumas atividades durante o período extremo da Covid-19. Não há negacionismo de que algumas funções seguirão em home office ou híbrida, porém, a maioria deverá voltar aos seus postos presencialmente para seguirem a jornada que não fôra constituída para tal modelo.

No futuro, com certeza, conseguiremos refazer a transição do presencial para o virtual e, para isso, necessitaremos de internet compatível, equipamentos de telefonia e tecnologia de ponta e, acima de tudo, uma cultura profissional e pessoal. Home office não é ficar em casa; home office é trabalhar em casa, com a mesma dedicação e periodicidade que o faria em um ambiente externo.

O reingresso aos postos de trabalho se tornou um grande dilema.

Nem tudo funciona por videochamada. Vejam a educação, que sempre foi deficiente presencialmente e agora despencou no modelo virtual.

Muitos se justificam pelo medo da morte ou contaminação, mas tal receio cai por terra quando vemos os estádios lotados, festas repletas e as praias abarrotadas.

O brasileiro tem de aceitar que voltar à labuta é crucial e fundamental para a economia. Todavia, não conseguimos, há anos, com todo o empenho dispensado e investimentos, a fazê-lo usar preservativo e cinto de segurança. Que desafio! Boa sorte a todos.