Novas imagens da segunda temporada de Bridgerton são divulgadas pela Netflix

01/03/2022 | 15:10



A segunda temporada de Bridgerton está quase entre nós! A série chega ao catálogo da Netflix no dia 25 de março, e o streaming deixou a ansiedade lá em cima ao divulgar novas imagens dos episódios.

Dessa vez, a história será focada em Anthony Bridgerton. Assim como Daphne ele estará à procura do amor e irá enfrentar desafios, e traçar estratégias para conseguir se casar com a moça mais desejada - que no caso será Kate Sharma, interpretada por Simone Ashley.

Infelizmente, o ator Regé-Jean Page, eterno Duque de Hastings, decidiu não renovar para a segunda temporada da série. Uma pena, né?