Rainha Elizabeth II retoma atividades depois de diagnóstico de Covid-19

01/03/2022 | 15:10



Após ter suspendido os compromissos por conta do diagnóstico de Covid-19, a Rainha Elizabeth II retomou as atividades nesta terça-feira, dia 1. A monarca, de 95 anos de idade, participou de duas audiências virtuais no Castelo de Windsor com os embaixadores Carles Jordana Madero, do principado de Andorra, e Kedella Younous Hamidi, da República do Chade.

Durante os encontros virtuais, a rainha, que este ano completa sete décadas de reinado, foi vista através da tela de um tablet usando um vestido verde brilhante e seu famoso colar de pérolas. As reuniões ocorreram nove dias após ela testar positivo para a doença.

Na última semana, a monarca causou preocupação ao cancelar compromissos semelhantes devido à persistência de sintomas gripais e a voz rouca. Focada na melhora, ela seguiria restrita a tarefas leves. Segundo informações do jornal O Globo, o Palácio de Buckingham afirmou que não divulgará boletins do estado de saúde de Elizabeth II. Contudo, o retorno ao trabalho já pode ser considerado um sinal positivo.