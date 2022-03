Patrícia Poeta surge com aparência diferentona no Encontro e público dispara: O que ela fez?

01/03/2022 | 14:10



Ao que parece, Patrícia Poeta aproveitou o Carnaval para renovar o bronze! Nesta terça-feira, dia 1, apresentadora cobriu as férias de Fátima Bernardes no Encontro e dividiu opiniões na web ao aparecer com a pele em um tom mais escuro.

A Patrícia Poeta está muita estranha! Que ela fez no rosto?, questionou uma telespectadora do programa no Twitter.

A Patrícia Poeta no Encontro de hoje é a prova de que não tem colorimetrista lá na Globo. Não é possível que ela nunca fez um teste de coloração pessoal, disparou outra internauta se referindo ao teste usado para definir as melhores cores de roupas e maquiagem para uma pessoa.

Nas redes sociais, Patrícia não chegou a comentar sobre o assunto, mas postou alguns cliques e agradeceu o carinho do público.

Obrigada pela companhia, pessoal. Segue o look de hoje. Amanhã minha amiga Fatima Bernardes estará de volta ao Encontro! Ótima terça pra todos!, escreveu.