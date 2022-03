Ana Hickmann completa 41 anos de idade e recebe homenagens do marido: Mulher feita de aço

01/03/2022 | 14:10



Nesta terça-feira, dia 1º, Ana Hickmann está completando 41 anos de idade. A apresentadora fez questão de comemorar a data nas redes sociais e postou uma série de cliques apagando a velinha.

Um feliz aniversário para mim! Acordei com uma vontade enorme de agradecer a Deus pelos meus 41 anos de vida e por tudo o que eu já vivi até agora. Foram tantas as lutas, mas também foram inúmeros os momentos de alegria e de risadas. Que neste novo ano eu possa ser ainda mais feliz e mais cheia de energia e disposição. Obrigada, meu Deus, por mais um ano! Obrigada a todos os meus familiares, amigos e fãs - vocês fazem parte da minha história, amo vocês!!!

As comemorações não pararam por aí. Alexandre Correa, marido da apresentadora, também compartilhou uma homenagem para ela no Instagram.

Apaixonado, ele escreveu:

A Ana Hickmann é uma mulher feita de aço, guerreira e batalhadora! Já passou por momentos difíceis, mas com muita garra ela nunca desistiu de lutar. Uma maravilhosa esposa e uma mãe exemplar. Sou um afortunado por ter me casado com essa mulher linda e valente. Obrigado por estar comigo em todos os momentos. Feliz aniversário. Te amo!!!

Ticiane Pinheiro, uma das melhores amigas de Ana, também não ficou de fora e mandou seus parabéns.

Viva Aninha! Feliz aniversário para essa minha amiga GIGANTE em todos os sentidos? alta, linda , bom coração, batalhadora, minha madrinha de casamento , minha companheira de todas as manhãs, super mãe, esposa e profissional! Tudo de mais maravilhoso hoje e sempre! Que a gente possa comemorar muitas datas especiais juntas! Amo você e desejo o melhor sempre!!!