Sophie Turner é fotografada de biquíni e barriguinha indica nova gravidez

Será que vem mesmo bebê por aí? No último fim de semana Sophie Turner curtiu um dia de praia ao lado do marido Joe Jonas em Miami, nos Estados Unidos, e o casal acabou reacendendo os rumores de nova gravidez. Durante o passeio, a barriguinha da atriz de Game of Thrones voltou a chamar a atenção.

Nas fotos capturadas por paparazzi, eles aparecem aproveitando o clima agradável do litoral norte-americano para tomar um belo banho de mar. Vestindo um biquíni branco, a famosa deixou a barriga à mostra, exibindo uma saliência típica de gravidez e levando os fãs a reforçarem a teoria de que ela será mamãe pela segunda vez.

Joe e Sophie são casados desde 2019 e juntos são pais da pequena Willa, de apenas um ano e sete meses de vida. O casal se mantém super discreto e ainda não confirmou as notícias de que estariam esperando um novo membro da família.