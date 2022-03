Anitta comemora 20 milhões de visualizações em clipe de 'Boys Don't Cry'

01/03/2022 | 12:58



Nova aposta internacional de Anitta, o clipe da música Boys Don't Cry ultrapassou a marca de 20 milhões de visualizações no YouTube. Em seu Twitter, a cantora agradeceu pelos números com um obrigado em inglês.

O clipe foi lançado no dia 27 de janeiro e, 24 horas depois, as buscas pelo nome da cantora no Google cresceram mais de 400% nos Estados Unidos.

Na primeira semana, ela conseguiu entrar no top 50 das rádios Pop dos EUA. Segundo o site Hits Daily Double, o single teve um crescimento de 300%, começando na 56ª posição e indo para o 41º lugar.

A primeira apresentação da nova música foi no programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon. Ao apresentador, ela contou que o gosto por uma "vibe rock" surgiu durante a adolescência e que a banda Panic! At The Disco foi referência para o novo lançamento.

Em fevereiro, a revista Billboard afirmou que Anitta tornou o funk tão grande quanto o reggaeton.

Em entrevista ao veículo, a cantora falou sobre as dificuldades dos artistas brasileiros em entrarem no mercado de música latina. "É muito difícil vir do Brasil para o público latino, as pessoas pensam que é a mesma coisa e não é. Falamos português, é uma cultura completamente diferente."

Boys Don't Cry segue crescendo e, no final de fevereiro, chegou na posição 31 da Billboard Pop Airplay.

Entre as canções da cantora, apenas Girl From Rio teve atuação melhor, com pico na posição 22.