Cidade de SP pode ter recorde de calor no último dia do carnaval

O primeiro dia de março e o último de carnaval deve marcar também o dia mais quente do ano na cidade São Paulo. A expectativa é de que nesta terça-feira, 1º de março, os termômetros cheguem aos 34ºC. Já na cidade de Santos, a temperatura pode bater os 37ºC.

De acordo com a Climatempo, até o momento, a maior temperatura de 2022 e desde o início do verão é de 33,8°C, no dia 23 de janeiro. O sol aparece em todo Estado nesta terça e esquenta ao longo do dia.

Mas o calor também irá favorecer a formação de nuvens mais carregadas, principalmente a partir do período da tarde. Pode chover de forma mais generalizada e com maior risco para temporal, inclusive na Grande São Paulo.

Mesmo com a instabilidade, as temperaturas vão subir por todo Estado nesta terça.

As máximas passam dos 35°C por várias cidades do interior e até do litoral.