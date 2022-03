Maraisa descendo até o chão, reencontro de Rico e Liziane e show de Léo Santana marcam o último dia do CarnaRildy!

01/03/2022 | 12:10



Não teve desfile na Sapucaí, nem bloquinhos de rua, mas o Carnaval 2022 não passou em branco para os famosos. Mumuzinho, por exemplo, abriu a última noite de shows do CarnaRildy, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira, dia 28. Acompanhado da esposa, Thainá Fernandes, o cantor fez a festa e entregou o bastão para a dupla Maiara e Maraisa e Léo Santana. A seguir, confira tudo o que rolou no evento!

David Brazil foi um dos primeiros a chegar na festa e improvisou uma fantasia. Planta faz isso?, brincou.

Rico, vencedor da última edição de A Fazenda surpreendeu a Liziane, companheira de confinamento, que correu em direção ao amigo para um mega abraço. A gente vinha tentando mas nunca rolava e hoje do nada a gente se encontra aqui, contou os ex-peões.

Momentos antes de subir ao palco, Maiara e Maraisa receberam convidados e fotógrafos no camarim. As irmãs foram só sorrisos e capricharam nos looks brilhosos e coloridos.

Durante a participação, Maraisa levantou uma camiseta que o fã jogou no palco com o rosto da saudosa Marília Mendonça. Viva as patroas!, disparou.

Outra atração que animou a noite foi Léo Santana! O cantor estava com a esposa, Lore Improta, no camarim quando David Brazil decidiu... segurar vela! Nós te entendemos, David.

Enquanto Léo Santana entregava os melhores hits de sua carreira no palco, Maraisa aproveitou para curtir a apresentação do amigo da plateia ao lado da família de Anitta.

A dançarina Lore Improta fez bonito e rebolou muito com o mozão, assim como Maraisa que não ficou parada e aproveitou para empinar o popozão!