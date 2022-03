Viúva de Maurílio relembra Carnaval juntos dois meses após morte do cantor: Ironia do destino

01/03/2022 | 12:10



Quando o amor é verdadeiro, as boas memórias ficam para sempre! Luana Ramos, viúva de Maurílio, abriu o baú de memórias e relembrou o Carnaval ao lado do sertanejo, da dupla com Luiza, antes de sua morte, em 29 de dezembro de 2021 por conta da tromboembolia pulmonar. Nas redes sociais, a médica veterinária publicou alguns cliques do casal e escreveu:

Fevereiro de 2022 não tem dia 29. É até ironia do destino, como se você não tivesse partido, e é assim pra mim, pois sinto muito tua presença. Amanhã completa dois meses que eu recebi a notícia mais surreal da minha vida. Dois meses da sua partida. Loucura. Inacreditável, começou.

Eu prometi a mim mesma que aqui não seria mais lugar de tristeza e sim de compartilhar alegria! Hoje é uma segunda feira de Carnaval, hoje amanheci alegre e hoje será mais um dia que tão aqui compartilhando sua alegria, nossos momentos felizes! Nosso Carnaval de 2020 no bloco de rua Abre e Fecha Bar, na nossa cidade Imperatriz-MA! A gente se divertiu tanto em um só dia, que faltou energia pra terça-feira. Mas seria mais ou menos essa energia que estaríamos hoje em algum lugar desse Brazilzão de meu Deus se você estivesse em forma física aqui.

Queria ter mais registros desse dia, sei que tem muita coisa espalhada por aí, mas depois eu recolho e salvo tudo. Então é isso! Não tenho muito o que escrever hoje, apenas dizer que: Saudade sim, tristeza não. Te amo, finalizou.