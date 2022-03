PIB da Itália cresce 6,6% em 2021; expansão é a maior desde 1976

01/03/2022 | 11:44



O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 6,6% em 2021. O resultado mostra uma recuperação acentuada da recessão da pandemia de covid-19 um ano antes, de acordo com dados do escritório de estatísticas do país, Istat, divulgados nesta terça-feira. A expansão em 2021, impulsionada pela demanda doméstica, é a mais acentuada desde 1976.

A alta acentuada da economia compensa parcialmente a contração recorde de 9% registrada em 2020, quando a atividade foi atingida por vários bloqueios em um esforço para conter a propagação do coronavírus.

Para 2022, o Istat prevê expansão anual de 4,7%, taxa que levaria a economia italiana ao nível anterior à pandemia de covid-19.