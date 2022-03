Otan ressalta proteção a aliados, mas descarta elevar nível de alerta nuclear

01/03/2022 | 11:38



O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, afirmou que a aliança não vê a necessidade de mudar seu nível de alerta sobre armas nucleares, apesar de ameaças da Rússia. Ele falou à agência após conversas sobre a segurança europeia com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, na base aérea de Lask, no centro polonês. "Nós sempre faremos o que for necessário para proteger e defender nossos aliados, mas não achamos que seja necessário mudar agora os níveis de alerta das forças nucleares da Otan", comentou.

Na segunda-feira, o Kremlin disse que suas forças nucleares em terra, mar e ar estão em alerta elevado, após ordem no fim de semana do presidente russo, Vladimir Putin.

A própria Otan não tem armas nucleares, mas EUA, Reino Unido e França integram a aliança e as possuem.