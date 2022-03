Andressa Suita viaja para Europa com Gusttavo Lima: Com o boy

01/03/2022 | 11:10



Na última segunda-feira, dia 28, Andressa Suita parece ter assumido a volta com Gusttavo Lima. Nas redes sociais, a modelo surgiu de malas de prontas e revelou que irá acompanhar o sertanejo na turnê pela Europa. Eles planejam passar uma semana em Portugal e Londres sem os filhos, que ficaram na casa da avó.

Nos Stories do Instagram, ela conta que já está com saudades dos pequenos Gabriel, de quatro anos de idade, e Samuel, de três anos de idade.

- Filhos devidamente entregues à vovó. Coração está acelerado, com vontade de chorar. Uma semana longe deles, nunca fiquei tanto tempo longe deles como vou ficar agora, mas eles vão sobreviver. Eu falando parece que vou ficar um mês longe deles. É só uma semana, a gente vai hoje e volta na outra segunda. Mas sabe como é coração de mãe, né?! Parece uma eternidade. Mas é necessário deixar os filhos um pouquinho para viajar com o boy. Vamos nessa, partiu.

Segundo informações do colunista Léo Dias, Andressa servirá muitos looks durante a temporada na Europa. A modelo estaria carregando um guarda-roupa de 300 mil reais na mala, com visuais de inverno assinados pela estilista Maria Eleonora Chagas, que teria viajado do Rio de Janeiro até Goiânia especialmente para vestir a modelo. Suita estaria levando peças que pertencem a grifes como Chanel, Balmain Paris, Hermés, Miumiu e Balenciaga.

As informações são de que, dentre os itens destacados, estão a bota com solado chunky da MiuMiu avaliada em 9 mil e 600 reais, casacos e blazers da Balenciaga, que podem chegar ao valor de 15 mil reais. Além disso, sapatos da grife italiana Aquazzura com modelos que variam de cinco até sete mil reais. Na seleção de bolsas, ela estaria levando para a viagem a bolsa tote Hourglas da Balenciaga que pode chegar até dez mil e 518 reais e as clássicas Hermés Kelly, avaliadas em até 120 mil reais.