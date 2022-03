Gil do Vigor se encontra com prefeito de NY e conhece Bolsa de Valores nos EUA

01/03/2022 | 11:02



Depois de passar uma temporada no Brasil em férias, Gil do Vigor está de volta aos Estados Unidos, onde realiza curso de PhD em Economia. Na segunda-feira, 28, Gilberto Nogueira conheceu o prefeito de Nova York, Eric Adams. O encontro ocorreu durante a visita dele a Wall Street, rua considerada um dos maiores símbolos do mercado financeiro mundial, onde o economista e comunicador visitou a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

Durante a visita, Gil do Vigor estava acompanhado de Paula Ganem, diretora responsável pela América Latina na NYSE, Luke Brown, diretor de Healthcare da NYSE e Joe Semsar, diretor de Consumer e Retail da NYSE.

"Além de ter a honra de conhecer o prefeito de Nova York, pude ver o pregão das bolsas, entender tudo aquilo e ver o que eu imaginei, que visionei sendo realizado na minha frente. Foi uma experiência incrível. Sou muito grato a Paula Ganem, porque ela fez tudo isso acontecer. Ela é uma mulher incrível e representa o Brasil aqui na bolsa de valores", afirmou o ex-participante do programa televisivo Big Brother Brasil.

Gil do Vigor também conheceu os diretores que representam a América Latina. "É uma experiência que infelizmente nem todos têm a oportunidade de passar. Eu tive e aproveitei muito. Era como se Deus quisesse falar comigo durante essa visita", acrescentou.

No dia da chegada aos Estados Unidos, o pernambucano palestrou na Universidade Columbia, uma das mais prestigiadas do mundo.

Já no domingo, 27, ele assistiu o consagrado musical O Fantasma da Ópera, no Teatro da Broadway.