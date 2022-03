Tiago Abravanel sobre BBB22: - Não vou guardar rancor de ninguém

01/03/2022 | 10:11



Tiago Abravanel fez uma live na noite da última segunda-feira, dia 28, para falar sobre a sua escolha de desistir do BBB22. O brother pediu para deixar o programa no último domingo, dia 27.

Mesmo com fama de amar todos na casa, Tiago disparou:

- Não necessariamente vou ser amigo de todos, mas não vou guardar rancor de ninguém.

Sobre a escolha de deixar a casa, o ator explica:

- Quando entendi que a minha saúde mental era a minha prioridade, comecei a pensar na maneira de me despedir. A festa da Engov [realizada entre a noite de sábado, dia 26, e a madrugada de domingo, dia 27] foi a que mais me diverti. Teve um momento da festa, que eu saí. Fui para o quarto e arrumei a minha mala. Cheguei em todas as pessoas e conversei. Só não consegui chegar no Eli, no Vyni e no PA. O Eli estava mais louco que o Batman, o PA estava com as preocupações de líder e o Vyni não estava por perto, mas também queria ter falado com eles. Teve um momento que fiz a roda do sermão do Pastor Tiago. As pessoas achavam que era mais um discurso de emocionado, mas era a minha despedida. [...] Deixei pro Almoço do Anjo para não estragar o almoço do DG. Já estava com tudo pensado e fui me despedir quando a galera foi dormir. Foi aí que comecei a preparar minha saída, vesti a mesma roupa que entrei, dei um bejinho na casa do Arthur. Ele será um cara que levarei para sempre na minha vida.

Por falar em Arthur Aguiar, até Maíra Cardi, esposa do ator, entrou na live e perguntou se o casal ainda estava convidado para o casamento.

- É claro que você irá. Você e o Arthur estarão lá. Ele foi meu melhor presente naquela casa.

No entanto, para Fernando Poli, companheiro de Abravanel, nem todo mundo ainda poderá participar da festa. Ao ser questionado quantos havia cortado da lista, ele respondeu:

- Uns 20

Tiago nunca escondeu que tinha dificuldades em jogar o game. Ao ser questionado por um fã, ele explicou:

- Não consegui equilibrar isso. Não consegui fazer com que o jogo andasse ao lado das relações. O Arthur, a Lina, a Jessi, o Scooby e o DG foram pessoas que me conectei. Tinha uma relação com o Arthur extremamente especial. Ele olhava para mim conversando no fundo dos meus olhos, mas alguns pensamentos do Arthur não eram os mesmos que os meus, algumas alianças que ele fez não tinham a ver comigo. O BBB é um jogo de pessoas e não um jogo de xadrez. Na última Prova do Líder, quando não fui escolhido, entendi que existiam prioridades diferentes. Comecei a duvidar de mim, comecei a pensar se estava sendo cruel, se o fato de não escolher um lado me fazia uma pessoa ruim. Foi ali que entendi que sou um puta fã do programa, mas que não sei jogar aquilo ali.

E conclui:

- Não me arrependo [de ter saído]. Para uns, pode parecer fraqueza, irresponsabilidade... Quando olhei aquele botão, pensei: 'Tenho que ter coragem para fazer isso'. Coragem para saber o meu limite. Coragem pra gente entender que a nossa saúde mental, o nosso coração, as nossas lutas, não podem ser menores do que aquilo que a gente tem que sentir e viver.