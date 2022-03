Britney Spears curte viagem romântica com o noivo e compartilha fotos ousadas nas redes

01/03/2022 | 10:10



Depois que conseguiu se libertar da tutela de seu pai, Britney Spears demonstrou total liberdade para fazer tudo o que bem entendia, até mesmo nas redes sociais. A cantora está realmente bem free e compartilhou recentemente algumas fotos que estão dando o que falar.

A artista aproveitou a tarde da última segunda-feira, dia 28, para postar algumas fotos de uma viagem romântica que está fazendo com seu noivo, Sam Asghari, para celebrar o aniversário de 28 anos de idade dele.

Só que eles não apareceram juntinhos na publicação. Pois é, apenas Britney Spears está em foto nas fotos e ela apareceu diversas vezes sem calcinha e sem biquíni. Em um outro momento, a princesinha do Pop está deitada no chão da praia durante um vídeo e suas partes íntimas superiores são tampadas apenas com algumas conchas. Ousada!