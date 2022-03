Rosé, do grupo Blackpink, testa positivo para covid-19 e cancela shows

01/03/2022 | 09:50



A cantora Rosé, do grupo de k-pop Blackpink, testou positivo para covid-19 na segunda-feira, 28. As outras três integrantes - Jisoo, Jennie e Lisa - não estão com a doença.

Em nota, a YG Entertainment informou que a descoberta aconteceu após um teste feito por elas antes de sair em viagem para shows internacionais. Após o resultado, Rosé cancelou seus compromissos no exterior.

"Ela fez um teste PCR antes de viajar para fora da Coreia do Sul no dia 28 de fevereiro e os resultados vieram positivos, o que cancelou sua agenda de atividades."

Todas as cantoras da banda estão vacinadas e Rosé não apresentou sintomas. "Vamos priorizar a saúde dos nossos artistas e da nossa equipe sem medir esforços. Agradecemos o apoio de todos para que Rosé se recupere logo."