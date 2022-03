Motorista encontra trânsito intenso na volta do Carnaval

Da Redação



01/03/2022 | 09:34



Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), nesta terça-feira (01) o motorista encontra intenso na Rodovia Anchieta, sentido Capital, do km 50 ao 44 e tráfego congestionado na Rodovia dos Imigrantes, do km 56 ao km 46, por causa do grande volume de veículos.

A pista sul da Imigrantes já foi invertida na serra e liberada. Com isso, a Operação Subida está em vigor. Já a descida pode ser feita somente pela pista sul da via Anchieta, por onde o tráfego flui normalmente

Feriado de Carnaval

Desde às 0h de quinta-feira (24), quando se iniciou a contagem, mais de 463 mil veículos desceram o trecho de Serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de 302 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 2,1 mil veículos e subiram mais de 3,6 mil veículos.