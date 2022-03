'BBB 22' tem jogo da discórdia 'light' e mentira sobre voto

01/03/2022 | 09:10



Mais uma segunda-feira no programa televisivo Big Brother Brasil e mais um jogo da discórdia para tentar movimentar a casa na véspera do paredão. Desta vez, os brothers tiveram que montar uma história com direito a mocinho e vilão.

Cada participante precisou determinar alguém para ser protagonista, antagonista, coadjuvante e figurante. Todos se colocaram no papel de protagonista, com exceção de Pedro Scooby que colocou Paulo André.

Linn da Quebrada, que está emparedada, foi tida como a maior antagonista da noite, com quatro indicações. Enquanto a coadjuvante foi Laís, com três menções, Vyni foi tido como figurante, na opinião de quatro pessoas.

A dinâmica não gerou muita discórdia e os próprios brothers comentaram sobre isso. Douglas Silva ficou feliz pelo jogo ter sido "mais leve".

"Ainda bem que foi mais light, né? A gente precisava", disse Arthur Aguiar. "Acho que eles viram que não tinha clima", respondeu Gustavo.

Já Jade Picon disse ter conseguido relacionar o jogo com o desistente Tiago Abravanel. "Se fosse para ele participar, acho que ele não conseguiria montar aquele quadro. Ele se colocaria como protagonista e o restante como coadjuvante."

Mentira sobre voto

Na última formação de paredão, Douglas Silva quase caiu na berlinda por se recusar a votar em Larissa. Os dois ficaram empatados com três votos e o líder Paulo André acabou salvando o seu parceiro de jogo.

Para alguns participantes, Larissa retribuiu o favor de DG e também não votou nele. No entanto, ela votou. Após o jogo da discórdia, PA foi conversar com a sister sobre o episódio.

"Na minha opinião, você também errou, você foi muito infeliz, porque poderia se salvar do paredão e não se salvou por um voto. Não sei se é verdade, mas você não votou na pessoa DG que poderia fazer com que se salvasse."

A sister, porém, resolveu mentir e não assumiu ter votado em Douglas. "Porque eu tenho meus valores e princípios", respondeu.

Na mesma conversa, ela assumiu que já precisou mentir no jogo para se proteger.

Arthur e Larissa conversam

Emparedados, Arthur Aguiar e Larissa usaram a madrugada para conversar sobre seus posicionamentos no jogo. Ele aproveitou para criticar a postura da sister na casa. "Quando você entrou aqui e foi direto lá com as meninas, eu pensei: 'Tudo bem, ela está conhecendo todo mundo'. Só que 24 horas depois disso, no jogo da discórdia, com 16 pessoas para dar a plaquinha, você dá para a Natália que estava sendo massacrada."

Para ele, Larissa se mostrou uma pessoa diferente na casa de vidro, mas depois se isolou no grupo de Jade.

Ela negou, mas ele retrucou: "Se você perguntar para qualquer pessoa além das meninas, qualquer um vai te dizer a mesma coisa."