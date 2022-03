Após quadro de infecção urinária, Pelé recebe alta hospitalar

01/03/2022 | 09:11



Como você vem acompanhando, Pelé anda dado cada susto em seus fãs e seguidores nos últimos meses. Recentemente, o ex-jogador de futebol de 81 anos de idade que está tratando um câncer no cólon. teve que ser internado por conta de uma infecção urinária.

Segundo informações compartilhada pelo do Metrópoles na última segunda-feira, dia 28, o astro do futebol internacional encontra-se em condições clínicas estáveis, já curado da infecção urinária e o boletim médico ainda informou que ele seguirá normalmente com o tratamento do tumor.

Para quem não lembra, Pelé foi internado no dia de fevereiro e quase um mês depois está recebendo alta médica.