Na Vila, Bustos exalta história do Santos e pede à torcida: 'Confiem nos atletas'

28/02/2022 | 19:17



Com contrato assinado, o técnico Fabián Bustos teve seu primeiro contato com as dependências do Santos nesta segunda-feira. O treinador esteve na Vila Belmiro, em companhia de seus auxiliares Carlos Caicedo, Lucas Ochandorena, e do preparador físico Marcos Estenan Conenna, e falou pela primeira vez como comandante da equipe praiana.

"Conheço muito a história do Santos. Para mim é uma honra, um orgulho estar pisando neste campo, estar neste lugar com tanta história. É o brasileiro mais famoso mundialmente, o maior. É uma sensação única, muito bonita, porque nunca pensamos em chegar a lugares tão importantes. Estou muito agradecido, mas sei da pressão e do jogo que a torcida gosta, com uma equipe agressiva, intensa, ofensiva. Vamos precisar de todo o apoio dos torcedores. Precisamos que voltem a confiar nos jogadores", disse o técnico.

Bustos aproveitou o momento para conversar com os jogadores e realizar a primeira atividade no CT Rei Pelé. O treinador ainda conheceu o Memorial das Conquistas, o vestiário e o campo da Vila Belmiro. O treinador deixou muito claro que pretende recuperar a moral dos atletas para buscar a classificação à próxima fase do Paulistão.

"A gente faz questão sempre de receber o técnico e situar bem sobre a grandeza do Santos. O quanto a gente confia no trabalho dele. Não foi uma contratação feita ao acaso. Ele foi muito bem avaliado pelo nosso Departamento de Futebol. Tenho certeza que o Fabián Bustos fará um grande trabalho com a nossa equipe", disse o presidente Andres Rueda.

Bustos tem 52 anos e é natural de Córdoba, na Argentina. Começou a carreira de treinador, após pendurar as chuteiras, no Manta FC. Ele passou ainda por Deportivo Quito, Imbabura FC, Macará e Delfín, até chegar no Barcelona de Guayaquil. Todos do Equador.

A estreia no comando do Santos será diante da Ferroviária no próximo sábado, às 18h30, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, pela décima rodada do Paulistão.