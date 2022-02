Calleri faz de bicicleta e garante vitória do São Paulo no Paulistão

28/02/2022 | 17:15



Um golaço de bicicleta de Calleri no finalzinho da partida garantiu a vitória do São Paulo sobre o Água Santa por 2 a 1, nesta segunda-feira, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado colocou o time do Morumbi na liderança do Grupo 2 da competição, com os mesmos 14 pontos do São Bernardo, mas à frente pelos critérios de desempate - e um jogo a menos.

O duelo começou do jeito que se imaginava: o São Paulo com posse de bola e tentando o gol enquanto o adversário recuado e esperando alguma chance para contra-atacar, mesmo atuando em casa. A primeira chance tricolor veio aos 13, com Reinaldo, que cruzou e Rigoni apareceu na segunda trave, mas mandou para fora.

No toque de bola o São Paulo tentava chegar ao gol e por pouco não marcou em uma jogada envolvente no ataque, quando a bola sobrou para Igor Gomes, mas ele chutou muito mal, desperdiçando ótima oportunidade. A resposta tímida do Água Santa veio na sequência, quando Dadá Belmonte arriscou de longe, mas Jandrei defendeu com tranquilidade.

Com espaços reduzidos para criar as jogadas, a alternativa do São Paulo era apostar nos lances pelos lados do campo, principalmente no setor esquerdo, com Reinaldo, que teve uma boa chance, mandando de primeira para o gol, mas a bola saiu um pouco sem direção.

Até que aos 36 o São Paulo fez boa jogada e a bola sobrou para Juan dentro da área. Ele chutou forte e o goleiro Victor Souza fez um milagre. No rebote, o atacante tricolor acabou sendo puxado por Alex Silva e o juiz marcou pênalti. Reinaldo cobrou com perfeição e abriu o placar, para alegria da torcida no estádio.

Com a vantagem no marcador, o São Paulo tinha a possibilidade de mudar o jeito de jogar, pois o adversário precisaria se arriscar mais e com isso o time do técnico Rogério Ceni poderia encontrar mais espaços. Só que nem teve tempo para ajustar o time e logo sofreu o empate.

Aos 43, em um erro de posicionamento defensivo, o cruzamento da esquerda foi na cabeça de Fernandinho, que não conseguiu acertar direito e a bola sobrou para Alex Silva, livre, no lado direito da área. Ele ajeitou e chutou cruzado, sem chance para Jandrei, empatando o confronto. "Às vezes a gente comete um erro bobo, igual aconteceu ali no pênalti, mas o futebol é bom por isso. Eu errei, mas depois fui coroado com o gol", disse o lateral do Água Santa.

Na volta do intervalo, o São Paulo tinha muita dificuldade para criar e os donos da casa se aproveitaram disso e quase viraram o jogo em duas oportunidades, uma com Alvaro, que chutou com perigo, e outra com Fernandinho, que mandou para fora. Vendo o time abaixo do que tinha apresentado no primeiro tempo, Ceni mexeu e colocou quatro jogadores: Luciano, Calleri, Gabriel Sara e Marquinhos.

A ideia era deixar a equipe ainda mais ofensiva e a estratégia ficou mais fácil quando Fernandinho foi expulso, aos 22 minutos, deixando o Água Santa com um jogador a menos. A partir daí, o São Paulo manteve a posse de bola e os donos da casa recuaram ainda mais, mostrando-se satisfeitos com o empate até pela circunstância da partida.

O São Paulo pressionou, tentou, mas tinha muita dificuldade para vencer a marcação do Água Santa. Até que no final do jogo, aos 44 minutos, a bola sobrou para Calleri na área, que improvisou e acertou uma linda bicicleta, fazendo o segundo gol e garantindo a vitória do tricolor fora de casa.

FICHA TÉCNICA:

ÁGUA SANTA 1 x 2 SÃO PAULO

ÁGUA SANTA: Victor Souza; Alex Silva (Leandro Silva), Helder, Marcondes e Rhuan; Rodrigo Sam, Caique (Jeferson Bahia) e Cristiano (Lelê); Dadá Belmonte, Álvaro (Alyson) e Fernandinho. Técnico: Sérgio Guedes.

SÃO PAULO: Jandrei; Moreira, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Pablo Maia (Andrés Colorado), Rodrigo Nestor e Igor Gomes (Marquinhos); Rigoni (Luciano), Éder (Calleri) e Juan (Gabriel Sara). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Reinaldo, aos 38, e Alex Silva, aos 43 minutos do 1º tempo; Calleri aos 44 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Fernandinho, Helder, Alex Silva, Pablo Maia, Marquinhos e Luciano.

CARTÕES VERMELHOS - Fernandinho e Hélder.

RENDA - R$ 228.900,00.

PÚBLICO - 6.028 pagantes.

LOCAL - Distrital do Inamar, em Diadema.