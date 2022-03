Obituário - 2 de março de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/03/2022 | 05:45



Abib Riskallah

(São Roque, SP, 26-4-1929 – São Bernardo, 26-2-2022)

O engenheiro-eletrônico industrial Abib Riskallah tem uma história única em São Bernardo e no grupo Diário do Grande ABC.

Em São Bernardo, Abib, que em 1949 havia fundado no Centro da cidade uma empresa eletrônica para venda, instalação e assistência a aparelhos de rádio, no ano seguinte adquiriu o primeiro aparelho de televisão da ainda chamada Vila de São Bernardo.

A partir do seu endereço comercial – Rua Marechal Deodoro, 1.000 – ingressava também neste ramo de assistência técnica. Coube a Abib, igualmente, participar da montagem de um serviço de alto-falantes que fez época na mesma central Marechal Deodoro. E, vencendo concorrência, instalar o primeiro sistema de comunicação de rádio na Via Anchieta.

Abib Riskallah tornou-se revendedor da RCA no nascente ABC. Vendia e instalava. “Vendi muito. Muitas crianças lembram. A alegria de eu chegar e instalar uma televisão. Vendia muito as ‘Empire’, declarou Abib para o projeto “Programa de Auditório”, que resultou num livro que focaliza as primeiras emissoras de rádio da região.

Num momento mais contemporâneo, Abib foi assessor técnico da Rádio Diário do Grande ABC, AM e FM, depois Scala, ambas por ele montadas, a exemplo de outras duas emissoras da rede, em Curitiba e Ribeirão Preto.

Permaneceu no ramo técnico de rádio, televisão e comunicação em geral, com a empresa Telecon ABC.

Mais recentemente ainda, Abib integrou-se ao grupo de memorialistas que até a eclosão da pandemia do coronavírus, se reuniu na Seção de Pesquisa e Memória de São Bernardo. Mantinha um museu eletrônico em sua casa e tinha muitas histórias a contar.

A PARTIDA - Abib Riskallah era filho de Riskallah Abib e de Nida Abib. Casado com Nilde Girello Abib Riskallah. Parte aos 92 anos. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides. Deixa os filhos Ciro e Aline.

SANTO ANDRÉ

Martina Gomes Reche Eid, 88. Natural de Glicério (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Durvalina Martins da Silva, 85. Natural de Mogi Mirim (São Paulo). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Manuel dos Santos, 78. Natural de Portugal. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Empresário. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Batista Nunes, 75. Natural de Pindaí (Bahia). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Marceneiro. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Martin, 74. Natural de São Caetano. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rubens Sanches Pioto, 74. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Rafael Antonio do Carmo, 73. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sonia Maria dos Santos, 70. Natural de Santo André. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Altair da Silva de Aquino, 63. Natural de Curaçá (Bahia). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Suzilaine Adriana dos Santos, 46. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Francisco Silvestre, 93. Natural de Mauá. Residia na Vila Balneária, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Elizeu de Carvalho, 79. Natural de Ouricuri (Pernambuco). Residia na Vila Mackenzie, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.

Claudio Varrone Junior, 78. Natural de Lins (São Paulo). Residia na Vila Antonieta, em São Bernardo. Bancário. Dia 26, em Santo André. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

José do Serro Moreno, 77. Natural de Nova Era (Ceará). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Vilá Cremonacio Leitão, 75. Natural de Quatiguá (Paraná). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

José João da Silva, 70. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Maria Francilene Pereira, 66. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia no bairro Santa Etelvina, em São Paulo, Capital. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério do Socorro, em Juazeiro do Norte.

Antonio Carlos Rogério, 63. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Maria Bernadete de Sena Magalhães, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo, Capital.



SÃO CAETANO

Rosa Duran Ferrari, 84. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

Maria de Lourdes Lima Veiga, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 26, em São Bernardo. Jardim da Colina.



D I A D E M A

José Alves de Lima, 70. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia no Centro de Diadema. Dia 26, em São Bernardo. Vale da Paz.

Ilza Honório, 65. Natural de Pontal (São Paulo). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

John Lennon Estevam Neto, 28. Natural de Jaguaribe (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Eurides Maria Alves da Silva, 73. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 26, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.