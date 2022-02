Bruna Linzmeyer adota novo visual antes de estreia de 'Pantanal'

28/02/2022 | 16:31



A atriz Bruna Linzmeyer resolveu adotar um novo visual antes da estreia de Pantanal, novela que ocupará a faixa das 21h na TV Globo. A artista pintou o cabelo de verde e apostou em um mullet.

"Investigando minhas caras", escreveu Bruna no vídeo em que mostrou a transformação. Ela mesma pintou o cabelo e o visual ganhou elogios de colegas e fãs.

A atriz Leticia Salles, que interpretará Filó na trama, escreveu: "Eu sou apaixonada sim".

A artista viverá a personagem Madeleine na primeira fase do remake. A novela foi ao ar originalmente pela TV Manchete há mais de 30 anos e ganha uma nova versão, que estreia no dia 28 de março.

Madeleine é uma das personagens que se envolve com José Leôncio, o protagonista da trama e filho de Joventino. José será interpretado pelo ator Renato Góes e por Marcos Palmeira.

Bruna dividirá o papel com Karine Teles. A personagem tem um filho com José, Jove, no Pantanal, mas, em determinado momento, resolve voltar para o Rio de Janeiro. O menino cresce pensando que o pai havia morrido.

Recentemente, a atriz também falou sobre a sensação de interpretar a personagem e as inseguranças que envolvem o papel dela na trama. "Estou morrendo de medo. Acho que não estou fazendo bem. Acho que tem cenas que eu fiz bem e acho que tem outras que eu não estava concentrada o suficiente", desabafou em um vídeo publicado no perfil do Instagram .

Na publicação, ela ganhou o apoio de colegas. Karine, que também viverá Madeleine, consolou a atriz: "A gente cresce, os anos passam, amadurecemos e ganhamos experiência, mas para sempre teremos essa sensação às vezes".