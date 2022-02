Após surpresa de Carnaval para os brothers, Lucas e Eslovênia movimentam o edredom no BBB22

28/02/2022 | 16:10



Tarde movimentada no BBB22! Na tarde desta segunda-feira, dia 28, Elsovênia e Lucas movimentaram o edredom do Quarto Grunge após curtirem o carnaval do reality.

A casa mais vigiada do Brasil recebeu a escola de samba Beija-Flor, que fez um evento particular para os confinados. Os brother curtiram muito a surpresa - Natália e Douglas soltaram o gingado de samba deles, se mostrando muito empolgados com a presença da escola.

Depois da curtição do Carvanal, o casal, Lucas e Eslovênia, foram ter a própria festa e ficaram sozinhos no quarto do reality. Mas, ao que parece, não rolou nada já que Laís veio fazer uma companhia ao casal.

E tem novidade! Lucas está de cara nova depois de ter tirado a barba - o brother entrou no BBB com a barba, mas resolveu tirar e ficar com o rosto completamente sem pelos. O resultado dividiu opiniões na web e até na casa, já que Eslo comentou que ele ficou com cara de novinho.

- Tá muito lindo! Está com 15 aninhos agora. Gente, estou namorando uma pessoa de 15 anos.

Os internautas foram sincerões e mandaram a real sobre a mudança no visual.

Lucas do BBB sem barba fica horrível, comentou um.

O Lucas sem barba conseguiu o que eu já pensava, que não tinha mais jeito. Lindooooo, elogiou outro.

E aí, o que achou?