Andrew Garfield diz não ter planos de ser o Homem-Aranha novamente

28/02/2022 | 15:16



Andrew Garfield disse que não tem planos de vestir o uniforme do Homem-Aranha novamente em filmes da Marvel. Durante cerimônia do SAG Awards, ele revelou à revista Variety não ter assinado contrato para interpretar o herói.

"Sem planos de voltar ao personagem, essa é a verdade". No entanto, Garfield também havia negado que participaria de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, mas surpreendeu a todos e esteve presente no filme.

Por conta disso, o ator brincou que as pessoas vão sempre desconfiar do que ele fala. "Eu sei que todo mundo vai achar que estou mentindo. As pessoas vão me chamar de mentiroso pelo resto da minha vida".

O último filme do Homem-Aranha, que é interpretado por Tom Holland e tem a participação especial de Garfield e Tobey Maguire, ainda está em cartaz nos cinemas e já arrecadou mais de 1,8 bilhão de dólares com bilheteria.