Está rolando! Neymar Jr. posta foto coladinho com Bruna Biancardi

28/02/2022 | 15:10



Em plena temporada de Carnaval, o romance parece estar rolando solto na vida de Neymar Jr. Isso porque, no último domingo, dia 27, o atleta não fez mais questão de esconder o status do relacionamento e postou um clique coladinho com a namorada, Bruna Biancardi.

Nos Stories, o craque compartilhou uma foto em preto e branco em que aparece abraçado com a influenciadora. Para completar, Neymar colocou um emoji de coração em cima do nome do mozão. Nem precisa dizer mais nada, não é mesmo?

Apesar de discretos, o jogador de futebol e a influenciadora digital estariam namorando desde agosto de 2021. Inclusive, Bruna, que morava em São Paulo, se mudou para Paris com a intenção de ficar pertinho do jogador de futebol.