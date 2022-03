Ademir Medici

No desfile maior iniciado na noite do domingo de Carnaval e encerrado na manhã de segunda-feira calculou-se um público de 40 mil pessoas, debaixo de chuva. Já na apoteose da terça-feira, informou-se que a plateia bateu a casa dos 100 mil espectadores.

A repórter Anahi Guedes, do Diário, acompanhou os desfiles e a apuração, realizada no Auditório Vicente de Carvalho Junior, no Paço Municipal.



ESCOLAS DE SAMBA

Acadêmicos de São João – 97 pontos

Silvia Maria - 96

Ordem e Progresso

Camisa Azul e Branco

Flor do Morro

Beira Rio

Imperatriz Mauaense

BLOCOS

Leões de Ouro

Mocidade Independente do Jardim Zaíra

Jardim Oratório



PASSO A PASSO

Foi a sexta vitória seguida da Escola de Samba Grêmio Recreativo Acadêmicos de São João com um tema inspirado no discurso pornográfico do presidente Collor: “Gira, Gira, Mundo de Verde Amarelo com Aquilo Roxo”. Na passarela, 650 integrantes.

A segunda colocada, Silvia Maria, optou por um tema mais tradicional: “Da Tristeza ao Reino de Oxum Maré”.

Ordem e Progresso, veteraníssima, amargou mais um ano na fila – o décimo – com um tema social e atual: “Capitães do Asfalto”. A escola baseou-se no livro “Capitães de Areia”, de Jorge Amado, mostrando o contraste entre a realidade dos meninos de rua e o que defende o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi a mais numerosa escola, com 400 componentes.

Um tema bem local, com a história de Mauá, foi o apresentado pela Flor do Morro: “De lá para cá, Tudo se Encontra em Mauá”.

A abertura coube à Imperatriz Mauaense, que não concorreu e desfilou misturando protesto e burocracia: caso não desfilasse, sofreria punição no Carnaval de 1993.

Já o bloco campeão, o Leões de Ouro, anunciava que no Carnaval seguinte concorreria entre as escolas de samba.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 2 de março de 1972 – Ano 14, edição 1781

MANCHETE – Governador Laudo Natel anuncia plano para interiorizar o progresso.

INDÚSTRIA – Com a Petroquímica, novas perspectivas chegam a Mauá. Mauá está deixando de ser a Capital da Porcelana para se tornar um dos mais importantes municípios industriais do Grande ABC. É que, ao mesmo tempo em que uma das maiores fábricas de porcelana encerrava suas atividades, a Porcelana Mauá, o maior complexo petroquímico começa a se implantar em sua área, atraindo 300 novas empresas subsidiárias. Reportagem: José de Jesus Louzeiro.

CHIQUINHO PALMÉRIO – Conceição Aparecida Ramos, 21 anos, mais uma candidata ao concurso Boneca do Café.



EM 2 DE MARÇO DE...

1572 - O terceiro governador do Brasil, Mem de Sá, falece em Salvador (BA).

1902 – Rodrigues Alves eleito presidente da República, em pleito realizado em 1º de março; o candidato dissidente do Partido Republicano, Ubaldino do Amaral, foi facilmente derrotado.

Em São Bernardo, os dissidentes desistem, alegando perseguição das forças militares, comandadas pelo delegado, José Luiz Flaquer.

A desistência é transmitida ao jornal “O Estado de S. Paulo” por Augusto Franco.

NOTA – Ampliava-se, na região, a disputa entre os Franco e Flaquer.

1922 – Na eleição à Presidência da República, Arthur Bernardes recebeu 710 votos na região e Nilo Peçanha apenas nove.

O então Município de São Bernardo era dividido em cinco seções eleitorais: sede (Vila de São Bernardo), Paranapiacaba, Ribeirão Pires, Santo André e São Caetano.

Circulava mais um número de “O Democrata”, trazendo na primeira página os retratos do presidente eleito Arthur Bernardes, do presidente em exercício Epitácio Pessoa e do presidente do Estado de São Paulo, Washington Luís.

Do correspondente do “Correio Paulistano” em Paranapiacaba: a Sociedade Recreativa Lira da Serra, dos empregados da Estrada de Ferro São Paulo Railway, ofereceu aos associados uma grandiosa festa em homenagem à passagem do seu aniversário. Houve espetáculo com artistas locais seguido de baile.

1952 - Grupo de moradores da Rua Capiberibe, na Vila Barcelona, em São Caetano, funda o Náutico Futebol Clube. Moacir da Silva foi o primeiro presidente da diretoria e Sebastião Armelim o primeiro presidente do Conselho. Entre os demais fundadores, Benedito Pizzo, Vitor Nicolau, Albertino Tobias de Moura, João Pessolato, João "Baiano" e Edmilson.

1957 – Do correspondente do Estadão em São Caetano: o problema do lixo. Não havia aterro sanitário na cidade. O lixo era deixado nas proximidades da Vila Gerty, junto à Estrada das Lágrimas, e na Vila São José, atrás do Cemitério da Saudade. Menores procuravam no lixo da Vila São José objetos que pudessem render algum dinheiro. Na Vila Gerty, a exploração do lixo era feita com exclusividade por uma única pessoa. O vereador João Cambauva sugeria a construção de fornos destinados à incineração dos detritos.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Olímpia, fundado em 2-3-1903 e elevado a município em 1917, quando se separa de Barretos.

Pelo Brasil: em Minas Gerais, Casa Grande, Cedro do Abaeté, Frei Inocêncio, Itacarambi, Rio Manso, Santana do Garambéu, São Romão e Uberaba; no Paraná, Guapirama; em Pernambuco, Ipubi e Jataúba; em Santa Catarina, Palmitos; e no Rio Grande do Sul, Vale do Sol.



