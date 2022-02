'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore' ganha novo trailer

28/02/2022 | 13:55



Com previsão de estreia para dia 14 de abril, o filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore acaba de ganhar um novo trailer. O longa, dirigido por David Yates, a partir do roteiro de J.K.Rowling e Steve Kloves, conta com a brasileira Maria Fernanda Cândido como parte do elenco, dando vida à personagem Vicência Santos, que também aparece no trailer.

No novo longa da franquia do mundo bruxo de Harry Potter criado por Rowling, o professor Alvo Dumbledore sabe que o poderoso mago das trevas Gerardo Grindelwald está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico.

Incapaz de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista Newt Scamander para liderar uma equipe de bruxos, bruxas e um padeiro trouxa em uma missão perigosa em que eles encontram velhos e novos animais fantásticos e entram em conflito com a crescente legião de seguidores de Grindelwald. Mas com tantas ameaças, quanto tempo poderá Dumbledore permanecer à margem do embate?

Além de Maria Fernanda Cândido, o filme conta com um elenco estrelado, como Eddie Redmayne, interpretando o magizoologista Newt Scamander, Jude Law, vivendo, mais uma vez, o bruxo Alvo Dumbledore, Ezra Miller, como Credence Barebone, Mads Mikkelsen como o bruxo das trevas Gerardo Grindelwald.

Mads entrou para o elenco substituindo Johnny Depp, que foi retirado da equipe após as acusações de violência doméstica, mesmo tendo participado do segundo filme da franquia, Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald.

Também estão no elenco Dan Fogler (Jacob Kowalski), Alison Sudol (Queenie Goldstein) e Katherine Waterston (Porpentina Goldstein).