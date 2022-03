Diadema. Unidos da Vila, bicampeã. Serraria, vice. Vila Alice em terceiro.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/03/2022 | 05:40



Diadema voltava a ter Carnaval de rua em 1992, já que em 1991, por falta de verba oficial, não houve concurso.

A Unidos da Vila alcançou 99 dos 100 pontos possíveis, para alegria do presidente João Farias e revolta do presidente Leo, da segunda colocada, a Unidos da Serraria, com 97 pontos.

A representante do bairro Serraria chegava ao seu terceiro vice-campeonato. “Injustiça nas notas atribuídas às fantasias. Tinha pessoas (na campeã) desfilando de calça jeans”, esbravejou Leo ao repórter do Diário, Fernando Fernandes Jr.



ESCOLAS DE SAMBA

Unidos da Vila – 99 pontos

Unidos da Serraria – 97 pontos

Unidos da Vila Alice

Estrela D’Alva

Unidos do Casa Grande

Acadêmicos da Liberdade – 20 pontos (50 perdidos).



DOIS EXTREMOS

O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Unidos da Vila nasceu como bloco carnavalesco por iniciativa de Clarice Gallon.

A animadora cultural percorreu as ruas do Parque Sete de Setembro, promovendo o Carnaval em Diadema.

Clarice foi ouvida, e o bloco, fundado em 12 de dezembro de 1987, transformou-se em escola de samba em 1º de março de 1988. Amarela, azul e branca são suas cores.

Em 1992, a Unidos da Vila apresentou como enredo “Brasil, onde estão suas riquezas?”, desfilando com 350 componentes.

No outro extremo, a Acadêmicos da Liberdade, última colocada. Desfilou sem o número mínimo de componentes (150), sem a ala das baianas, sem carros alegóricos. Dos 70 pontos recebidos da comissão julgadora, perdeu 50. Foi ameaçada de não receber verba em 1993. Mas o samba não morreu.

BAILES

Antes, e principalmente depois do desfile das escolas de samba, Diadema manteve em 1992 a tradição com os seus bailes populares, ao ar livre. E o tema geral ficou gravado nas brumas do tempo: “Diadema Vai Dar um Baile na Tristeza”.



AMANHÃ EM MEMÓRIA

São João, o sexto título em Mauá.

Crédito das fotos 1 e 2 – Celso Luiz/Banco de Dados (1-3-1992 e 2-3-1992)

HÁ 30 ANOS. A menina destaque no carro alegórico da bicampeã Unidos da Vila e a celebração do título: o Carnaval raiz nascido nos bairros de Diadema

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 1º de março de 1972 – Ano 14, edição 1780

MANCHETE – O presidente eleito do Uruguai, Juan Bordaberry, assume hoje.

SANTO ANDRÉ – Dentro de cinco anos, todos os imóveis localizados entre a Vila Assunção e o bairro Paraíso, serão desapropriados e demolidos. Naquela área será construído o maior parque municipal da Grande São Paulo.

Mais de 500 mil metros quadrados estão reservados para a obra, que foi planejada pelo arquiteto Oscar Niemayer e pelo paisagista Burle Marx.

NOTA – Pelos anos seguintes, uma novela se desenvolveu. Demoraria muito tempo para que o espaço citado ganhasse os seus atuais equipamentos: Parque Central, Hospital Estadual Mario Covas e Sabina Escola Parque do Conhecimento.

ESPECIAL – Uma radiografia das bibliotecas municipais de Santo André, São Bernardo e São Caetano, que registraram 247 mil visitas em 1971.

CULTURA & LAZER - “Linguística, uma ciência de 5.000 anos”. Artigo do jornalista Aleksandar Jovanovic publicado no Diário.

CHIQUINHO PALMÉRIO – O colunista apresentava duas novas concorrentes ao concurso Bonequinha do Café: Maria de Lourdes Pereira da Silva, 20 anos, residente do bairro Jardim e estudante do 2º colegial do Instituto Coração de Jesus; e Sueli Augusta Lopes Faria, 20 anos, residente na Vila Santa Terezinha.

ESPECIAL 2 – A farmácia era outra nos velhos tempos.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 1º de março de 1992 – Ano 33, edição 8008

MANCHETE – Sem água, sobra dinheiro ao Semasa. Autarquia opera no mercado financeiro; refinancia dívida com a Prefeitura e pede dinheiro à Caixa Econômica Federal.

IMPRENSA – Diário faz alterações para instalar rotativas. Para adequar seus investimentos na construção de suas novas instalações, a direção do Diário resolveu, a contragosto, suspender provisoriamente a circulação da sua edição às segundas-feiras. A medida de economia tem por finalidade concentrar recursos financeiros para implementar a montagem das modernas unidades impressoras Unimam. Os assinantes terão prorrogado o prazo de assinatura, por conta dos exemplares que deixarão de receber às segundas-feiras.

COLUNA DESTAQUE – Tito Costa: Carnaval, a alegria cronometrada.

EM 1º DE MARÇO DE...

1902 – Anúncio: precisa-se de um casal de cozinheira e copeiro, para uma casa de solteiros em Ribeirão Pires. Dirigir-se à Rua do Comércio, 16 (sobrado).

1922 – Eleição para presidente da República no Brasil: eleito Artur Bernardes, que suplantou Nilo Peçanha e outros candidatos menores.

1957 – Notícias de fevereiro:

Rotary Santo André realiza nova reunião festiva e recebe comitiva de rotarianos de Mogi das Cruzes, integrada por 46 pessoas – a maior delegação até então em suas reuniões festivas.

O menino Pelé ia ganhando posição no ataque do Santos FC.

Paulistas tricampeões brasileiros de futebol: na partida derradeira, 2 a 0 sobre os Cariocas, gols de Pagão e Zito em partida disputada no Parque Antarctica, em São Paulo.



1962 - Fundada a Associação Assistencial Católica São Bento, em São Caetano, com dois objetivos: construir a igreja do futuro Bairro Olímpico e prestar assistência às famílias pobres.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de 174 cidades. Destas, 165 são localizadas em Minas Gerais, entre os quais: Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek e Wenceslau Braz – esta última homônima de Wenceslau Braz em São Paulo.



SANTOS DO DIA

Albino

Eudóxia



Falecimentos

Santo André

Enail Luppi Pilato, 89. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonia Afonso de Lima, 87. Natural de Morungaba (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Maria Angela Forte de Souza, 88. Natural de Rio Claro (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.

Hélio Luciano da Silva, 87. Natural de Barra Longa (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

São Caetano

Margarida Enis Barros, 88. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Kioko Takarabe, 84. Natural de Duartina (São Paulo). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Vale da Paz.

Manoel Raimundo da Silva, 83. Natural de Piatã (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Vale da Paz.

Manoel Raimundo da Silva, 83. Natural de Piatã (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Vale da Paz.

Mauá

Maria Lindnakew Moura dos Santos, 88. Natural de Muribeca (Sergipe). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 23, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Afonsina Barbosa Diniz Freire, 83. Natural de Araçaí (Minas Gerais). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 22. Vale dos Pinheirais.