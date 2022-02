Dirigente do Fed não descarta alta maior que 0,25 pontos-base nos juros em março

28/02/2022 | 13:35



Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic defendeu que o BC dos Estados Unidos abandone a postura acomodatícia e suba a taxa de juros a um patamar "razoável". O dirigente defendeu um aumento de 25 pontos-base da taxa dos Fed Funds na reunião de março, mas deixou em aberto a possibilidade de uma alta de 50 pontos-base, caso a inflação nos EUA siga "em níveis elevados" como os atuais.

Durante palestra a alunos da Universidade de Harvard nesta segunda-feira, 28, Bostic ressaltou ser necessário que o Fed seja "enérgico" em relação ao seu objetivo de manter os preços sob controle.

Segundo ele, todas as reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) em 2022 podem ser consideradas para um aumento de 0,5 ponto porcentual do juro.

Ainda que a ampla pressão inflacionária tenha atingido as expectativas de curto prazo, ele disse que as expectativas de longo prazo - de cinco a 10 anos - "não se moveram significativamente".

Bostic, que não tem direito a voto nas decisões monetárias do Fed este ano, explicou que o atual nível dos preços nos EUA é provocado por alguns fatores, como a demanda elevada de consumidores, problemas na cadeia de suprimentos que afetam a capacidade do setor privado de suprir a alta demanda, baixa oferta de mão de obra e a postura "massivamente acomodatícia" do Fed durante a crise do coronavírus.