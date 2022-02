Ana Maria Braga aproveita férias na praia e recebe elogios de fãs

28/02/2022 | 13:23



Ana Maria Braga usou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, para publicar uma foto de suas férias no litoral baiano. A apresentadora do programa televisivo Mais Você, da Globo, está na Bahia e aproveitou o carnaval para retocar o bronze.

No Instagram, Ana Maria postou uma foto de biquíni e recebeu elogios dos fãs. "Que maravilha!! Aproveita Ana, você merece. Trabalha muito", disse uma seguidora.

Na publicação, a apresentadora escreveu: "Acordei cedinho, dormi na praia pra aproveitar melhor (sol bom da manhã, com protetor solar)."

Enquanto ela está de férias, o programa Mais Você está sob comando dos repórteres Fabrício Battaglini e Talitha Morete, que já substituíram Ana em outros momentos.