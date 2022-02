Feira de adoção em Diadema consegue lar para 14 animais

Da Redação



28/02/2022 | 13:11



A segunda Feira de Adoção do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Diadema realizada em parceria com o Shopping Praça da Moça possibilitou um novo lar para 14 animais, sendo 10 gatos e quatro cães. A feira aconteceu no último sábado (26), na Praça de Eventos.

Segundo Nanci do Carmo, médica veterinária e responsável pelo CCZ de Diadema, o evento foi um sucesso. "O resultado foi muito bom. Conseguimos ter bastante procura e encontrar um novo lar para vários dos nossos animais. É uma alegria para todos nós!". A profissional também agradeceu os apoiadores da ação.

Além das adoções, os frequentadores do shopping também doaram itens veterinários para os pets tutelados no CCZ.

Essa é a segunda edição da feira em 2022. Na primeira, realizada no dia 29 de janeiro, foram 15 pets adotados.

Como adotar

Quem tiver interesse em realizar a adoção de um novo amigo de quatro patas tem duas opções: a primeira é visitar o CCZ Diadema. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Informações no telefone 0800 77 10 963.

Outra opção é visitar a Feira Virtual “Adote Amor”. Ao acessar o site adoteamor.diadema.sp.gov.br, os interessados terão acesso à galeria de fotos dos animais disponíveis para adoção. Além das imagens, o site disponibiliza dados básicos como nome, raça, idade, histórico e outras características.

O início do processo de adoção é virtual, mas após a escolha do animal, o interessado entrará em contato com o CCZ de Diadema para formalizar o ato, tramitar o pedido e, finalizar a adoção.

Antes de entregar o animal ao novo tutor, o CCZ orienta quais são os deveres e obrigações de quem está adotando e as necessidades e direitos dos bichinho para garantir que a adoção seja consciente e responsável.

O novo tutor precisa ter mais de 18 anos, apresentar documento com foto (RG e CPF) e comprovante de endereço, preencher um cadastro e passar por uma breve entrevista. Após assinar o termo de posse responsável e receber todas as orientações, o adotante poderá levar o animal para o lar.

A criação da feira virtual "Adote Amor" faz parte das políticas públicas da Prefeitura de Diadema em prol do bem-estar e proteção animal e é resultado do trabalho conjunto das Secretarias Municipais da Saúde, por meio do CCZ, e do Meio Ambiente, além do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (CONPBEA).

Serviço:

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Diadema

Local: Rua Ipoá, 131 – Inamar.

Tel.: 0800 77 10 963

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

E-mail: adoteamor@diadema.sp.gov.br

Site: http://adoteamor.diadema.sp.gov.br/