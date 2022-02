Rosé, integrante do grupo BLACKPINK, testa positivo para a Covid-19

28/02/2022 | 13:11



Parece que ninguém está conseguindo escapar mesmo de pegar Covid-19 nesses últimos meses. A coreana-australiana Rosé, integrante do grupo K-Pop BLACKPINK, foi diagnosticada com o vírus e precisou cancelar uma viagem profissional.

Segundo o YG Entertainment, a artista passa bem e está assintomática.

Ela fez um teste PCR antes de viajar para fora da Coreia do Sul no dia 28 de fevereiro e os resultados vieram positivos, o que cancelou sua agenda de atividades. As outras três integrantes, Jisoo, Jennie e Lisa, testaram negativo, e ninguém, incluindo Rosé, apresenta sintomas. Vamos priorizar a saúde dos nossos artistas e da nossa equipe sem medir esforços. Agradecemos o apoio de todos para que Rosé se recupere logo, diz a nota.