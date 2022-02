Coxinha no The Masked Singer Brasil, Heloísa Périssé diz que tem voz característica: Acho que até durei muito

28/02/2022 | 13:10



Heloísa Périssé foi desmascarada no The Masked Singer Brasil do último domingo, dia 27. A atriz era a famosa coxinha, que conquistou o coração do público infantil. Em entrevista ao Encontro, ela contou como foi a experiência.

- Me senti tão bem. Fui desmascarada por uma pessoa maravilhosa que é a Ivete Sangalo. [...] Foi uma experiência incrível.

Sobre se apresentar com a fantasia, Périssé declarou, no entanto, que não foi muito confortável.

- Eu me sentia o badalo de um sino, mas ela por fora, com essa carinha que ela tinha ali, ela passava uma empatia, um carinho muito grande. As crianças ficaram enlouquecidas com a coxinha. Então foi muito bacana de novo estar atingindo esse público.

Desde o começo, Heloísa achou que não iria muito longe no programa. Afinal, não dá para discordar que a atriz tem uma voz inconfundível, né?

- Quando eu entrei em cena, e comecei a cantar, a minha voz parecia uma voz muito característica. Eu sabia que eu ia ser desmarcada em breve. Eu acho que até durei muito.

Você conseguiu reconhecer a atriz?