Pabllo Vittar se inspira em videogame para look de Carnaval

28/02/2022 | 12:11



Todos os anos, Pabllo Vittar arrasa na escolha de looks para o Carnaval e é claro que 2022 não seria diferente. Durante a participação no Bloco da Pocah, a cantora arrancou suspiros com o visual inspirado no jogo de videogame Tomb Raider.

Prontíssima para o feriado, ela compartilhou no Instagram uma série de cliques sensuais com a roupa. Fantasiada da personagem Lara Croft, a diva elevou as temperaturas do feed dos seguidores ao posar empinando o bumbum e ostentando o físico de dar inveja - com pernas saradas e cinturinha fininha.

No último domingo, dia 27, a cantora exibiu mais um look icônico. Desta vez, ela levou os fãs à loucura ao surgir com um look inspirado em Sailor Moon, famosa personagem anime.