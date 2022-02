Reino Unido impõe sanção contra BC da Rússia, em nova punição por invasão

28/02/2022 | 11:30



O governo do Reino Unido anunciou nesta segunda-feira, 28, sanções contra o Banco Central da Rússia. Em comunicado, a administração afirma que esta é a mais recente punição após medidas já anunciadas voltadas para "impor consequências severas" contra o presidente Vladimir Putin e a economia russa.

O Reino Unido diz que a ação de hoje é tomada após combinar esse passo com os EUA e a União Europeia, a fim de evitar que o BC russo use reservas estrangeiras para minar o impacto de sanções já impostas e também para limitar a capacidade de o BC fazer transações no mercado cambial a fim de apoiar o rublo.

O comunicado diz ainda que o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) segue pronto para adotar qualquer medida necessária a fim de apoiar a resposta do governo de Londres à invasão russa na Ucrânia.