Silvio Santos assiste jogo de futebol ao lado de McLan nos Estados Unidos!

28/02/2022 | 11:10



Mundo pequeno! No último domingo, dia 27, Orlando City venceu o Montreal na disputa da Major League Soccer e a partida promoveu um encontro para lá de inusitado - Silvio Santos foi flagrado sentado ao lado de Mc Lan nas arquibancadas do Orlando City Estadium, nos Estados Unidos.

O funkeiro divertiu os fãs ao compartilhar os registros do momento no Instagram. Neles, o apresentador surge em um clima descontraído, tomando cerveja e conversando enquanto aproveitava o jogo de futebol.

Na legenda, o cantor escreveu:

Continuando as comemorações do meu aniversário, hoje eu vim prestigiar a partida do Orlando City SC com meu Tio Silvio.

Além do funkeiro, o dono do SBT estava acompanhado de toda a família para prestigiar a partida do genro Alexandre Pato, casado com Rebeca Abravanel. No Instagram, Patrícia compartilhou uma série de cliques do clã Abravanel reunido e se divertindo no estádio.

Olha a torcidaaaaa!!! Pato e Rebeca Abravanel amamos muito vocês!!, escreveu a apresentadora na legenda.

E não é que a presença do sogro deu sorte? O atacante marcou o primeiro gol desde que foi contratado pelo Orlando City, em fevereiro de 2021, e contribuiu na vitória por 2 a 0.