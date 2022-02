Maíra Cardi revela que fez reconstrução vaginal após descobrir 16 traições: Dar uma rejuvenescida

28/02/2022 | 11:10



Maíra Cardi esteve no programa Hora do Faro no último domingo, dia 27. A coach abriu o jogo e não teve receio nem de responder as perguntas mais polêmicas de Leo Dias, que fez uma participação especial na entrevista.

Para começar, Cardi revelou a Rodrigo que fez uma cirurgia íntima. Após descobrir as 16 traições de Arthur Aguiar e se separar, a ex-BBB decidiu passar por uma reconstrução vaginal.

A coach explica que estava tentando se sentir melhor com seu desempenho sexual:

- Dar uma rejuvenescida.

Acusações de gordofobia

Durante a conversa com Leo Dias, Maíra também foi questionada sobre as diversas acusações de gordofobia. As mais recentes, inclusive, vieram após ela gravar um vídeo falando sobre Arthur estar comendo pão no BBB22.

- A história do pão foi um deboche. [...] O que seria gordofobia? Ai amor você não deveria ter comido pão. Gordofobia é quando você zomba de uma pessoa que tá com sobrepeso.

Cardi ainda comentou sobre as acusações da dançarina Thais Carla, que declarou que ela teria obsessão pelo corpo magro.

- Zero. Não me meto na vida das pessoas. A magreza não significa saúde. Tem muita gente magra que come porcaria. Quando a pessoa tem sobrepeso, sim ela tá tendo uma má alimentação. Mas isso não me incomoda, é uma escolha dela.

Intriga com Monique Evans

Maíra também comentou sobre a recente briga com Monique Evans. Caso você esteja por fora, a apresentadora fez uma declaração pública dizendo não entender porque as pessoas gostavam de Arthur no BBB22.

Por que as pessoas gostam do Arthur? Não gosto do jogo dele, acho chato, é uma vergonha como homem.

Maíra rebateu:

- Respeito a opinião dessa senhora não porque ninguém é obrigada a gostar de ninguém! Mas acredito que ele está sendo um exemplo de transformação, superação e ainda um ótimo jogador e sempre com honestidade, continuo com o mesmo discurso que estamos aqui para nos transformar e ser melhor do que fomos ontem! Que pena que essa senhora já está quase deixando a vida é não aprendeu nada sobre transformação, perdão, e tudo que a gente precisa aprender antes de partir.

Leo Dias, então, cutuco a coach ao critica-la por dizer que Monique estaria quase deixando a vida.

- Eu quis cutucar. Se ela estivesse à beira da morte eu não falaria isso. Eu tinha uma coisa reprimida, sofri muito com ela por causa de BBB. Errei e me arrependo sim porque primeiro que acho ela uma mulher bonitona, cheia de vida. Só acho que ela critica muito as pessoas. Ela é uma mulher incrível, mas foi muito infeliz nos comentários dela.

Maíra ainda explicou que essas desavenças não começaram agora

- Eu tinha uma coisa reprimida. [...] Eu sofri muito por causa dela na época do Big Brother. Ela falava barbaridades ao meu respeito.

Traições de Arthur Aguiar

Como não poderia faltar, Maíra comentou sobre as 16 traições do marido. Pressionada, a coach admitiu ter se sentido culpada pelos danos que o cancelamento causou em Arthur.

- Nem todo mundo dá conta do linchamento do publico da mesma maneira. Eu dou conta de muita coisa que o Arthur não dá conta. Por muito menos ele vai embora. [...] Eu não imaginava que ia causar um dano no emocional dele tão grande, que ele ia ficar tão mal, que ele ia pensar em tirar a vida. Mas eu não me arrependo, e eu faria tudo de novo, mesmo sentindo culpa. Porque graças à essa exposição e essa oportunidade que ele teve de se olhar ele pode ser um homem maravilhoso e se transformar.