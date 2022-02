Anitta declara torcida para Linn da Quebrada no BBB22: Campeã

28/02/2022 | 11:11



Anitta já tem sua favorita no BBB22! Nas redes sociais, a cantora fez questão de declarar que está na torcida por Linn da Quebrada e que puxa até mutirão para manter a sister na casa.

Bom... Linn da Quebrada campeã do BBB. Cada vez que ela for pro paredão eu paro tudo que estiver fazendo pra puxar mutirão pra essa mona ficar Vambora, fãs. Peço com todo o coração. Essa luta representa muito. A primeira mulher trans CAMPEÃ do BBB sim. [...] Mas obviamente não só por isso. Quem assiste sabe que ela é mara.

A equipe de Lina amou o apoio da cantora e agradeceu:

Anitta!!!! Bora fazer mutirão! Vamos te chamar no privado. A Lina vai morrer de chorar quando sair campeã e ficar sabendo que você está com ela!

E a cantora respondeu:

Uma pessoa de caráter maravilhoso que dá voz a uma minoria muito injustiçada. Cada semana de permanência da Lina nessa casa é uma vitória para a visibilidade trans.

Lina disputa a permanência na casa com Arthur Aguiar e Larissa.