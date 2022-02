Beth Szafir fala pela primeira vez sobre furto milionário em seu apartamento: -Levaram todas as joias, um patrimônio de família

28/02/2022 | 11:10



Beth Szafir teve seu apartamento roubando no dia 21 de dezembro de 2021, e passados três meses, a socialite conversou com o Domingo Espetacular no último dia 27 sobre o ocorrido.

Durante o crime, Beth estava na Europa. Além de ter compartilhado imagens de como o local ficou, ela também explicou que os assaltantes conseguiram passar pela portaria do prédio, mas para entrar no apartamento, precisaram arrombar a porta da frente.

- Levaram todas as minhas jóias. Dinheiro tinha pouco, porque eu gosto de viver bem, então trabalho, ganho e gasto. O pouco que tinha não era nada de assustar. Mas as joias foram todas, eram da minha mãe, um patrimônio de família.

Estima-se que o prejuízo tenha sido de cerca de três milhões de reais. Dentre as joias levadas pelos criminosos, estão um brinco de brilhante, outros 30 brincos, uma pulseira de brilhante, duas pulseiras de ouro, um anel de brilhante, outros 20 anéis, um colar de ouro e um colar de brilhante. Em dinheiro, foi levado 100 mil reais.

- É tudo muito caro, porque isso é supérfluo, é luxo, e o luxo é muito caro, explica Beth.

Além disso, o crime tem um detalhe que chamou a atenção de Beth, os ladrões não mexeram em nenhum cômodo de sua casa além de seu quarto, onde estavam as jóias.

- Eles foram direcionados. Tudo que tem na sala ficou intacto. E eu quero achar a pessoa que induziu a isso. Eu não quero as joias, eu não quero o dinheiro.

Felizmente, a mãe de Luciano Szafir deixou claro que não vai se deixar abalar pela situação:

- Você acha que eu vou me derrubar por causa de um assalto? Não vou. Óbvio que eu fiquei chateada durante muito tempo. Demorou bastante para eu me recuperar, mas já passou. Pode tirar joia, pode tirar o que for, mas brilho ninguém tira.